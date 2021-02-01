Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова стремительно набирает вес

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала неоднозначное видео, которое сбило поклонников с толку. На видео Даша плакала и явно была сильно расстроена. Она снимала короткое видео, демонстрируя свои неподдельные эмоции.

«Привет, мои 62 кг», - коротко подписала видео звезда.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад у себя в Инстаграм Ульянова отвечала на вопросы поклонников. Она призналась, что на данный момент набирает вес, так как сменила режим дня. По словам красавицы, она в скором времени займется своим весом.

«Сейчас никак не поддерживаю, соответственно и вешу 61 кг, но меня это никак не смущает. Когда и как начну готовиться, сразу увидите это в моих сторис», - ответила Даша на один вопрос.

Однако, остается непонятным, почему один дополнительный килограмм смог вызвать у Ульяновой слезы.

Ранее мы писали, что Ульянова показала фанатам последствия аварии. Девушка продемонстрировала свою перебинтованную ногу, которую повредила во время дорожно-транспортного происшествия. Даша отметила, что это был не ее день.

Напомним, что Даша Ульянова из "Холостяка" показала, как танцевала в ночном клубе Китая в одном белье: "Трусики прелесть".

Также Politeka писала, что Даша Ульянова из "Холостяка" поразила фигурой после расставания с парнем: "Никак не смущает".

А еще Politeka сообщала, что Даша Ульянова из "Холостяка" показала, кто покорил ее сердце и забрался в постель: «Ну как можно не любить?».