Переможниця проекту " Холостяк-10" Даша Ульянова показала свою любов
Ніжними кадрами зі своєї спальні гімнастка поділилася зі своїми фоловерами на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Ульянова зняла сторіс просто в ліжку. Вона була відображена в стильній чорній піжамі з принтом «авокадо», волосся дівчина залишила розпущеним.
Дівчина показала свого вихованця, який просто не залишає байдужим. Для сторіс Даша розбула песика, який спав в її ліжку, тому він виглядає дуже сонним і ледь відкриває очі. Правда, це робить кааадри ще більш милими.
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"Розбудила зайчика? Розбудила", - каже дівчина своїй собачці.
Даша Ульянова взяла дитину на руки і притиснула до себе.
"Ну як її можна не любити?» ,- підписала кадри дівчина.
Як відомо, Даша Ульянова стала переможницею шоу"Холостяк-10". Однак по закінченню проекту з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк, який вибрав Дашу Ульянову, мав інтимну близькість з іншою учасницею.
Ульянова розцінила вчинок "Холостяка" як зраду і відмовилася з ним будувати відносини.
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