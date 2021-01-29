Її можна зрозуміти

Переможниця проекту " Холостяк-10" Даша Ульянова показала свою любов

Ніжними кадрами зі своєї спальні гімнастка поділилася зі своїми фоловерами на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Ульянова зняла сторіс просто в ліжку. Вона була відображена в стильній чорній піжамі з принтом «авокадо», волосся дівчина залишила розпущеним.

Дівчина показала свого вихованця, який просто не залишає байдужим. Для сторіс Даша розбула песика, який спав в її ліжку, тому він виглядає дуже сонним і ледь відкриває очі. Правда, це робить кааадри ще більш милими.

"Розбудила зайчика? Розбудила", - каже дівчина своїй собачці.

Даша Ульянова взяла дитину на руки і притиснула до себе.

"Ну як її можна не любити?» ,- підписала кадри дівчина.

Як відомо, Даша Ульянова стала переможницею шоу"Холостяк-10". Однак по закінченню проекту з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк, який вибрав Дашу Ульянову, мав інтимну близькість з іншою учасницею.

Ульянова розцінила вчинок "Холостяка" як зраду і відмовилася з ним будувати відносини.

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