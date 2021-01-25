Переможниця проекту" Холостяк-10 " Даша Ульянова розповіла, як полетіла в Китай заради того, щоб танцювати в нічному клубі

Цього разу Даша вирішила відкрити завісу таємниці і показати, як проходила її життя до Холостяка і як вона заробляла в Китаї. У розділі Сторі дівчина показала найбільш пам'ятні знімки з того періоду. Після того, як дівчина розлучилася з одруженим чоловіком, який був старший за неї на двадцять років, вона вирішила пройти кастинг танцівниць в один з нічних клубів в Китаї.

За словами Ульянової, вона хотіла, щоб чоловік зупинив і відрадив її від цієї спонтанної поїздки. Але він вчинив навпаки і порадив її летіти в далеку країну. Відлітати дівчині було страшно, але все ж вона це зробила і полетіла на півроку. Так почалася танцювальна кар'єра Ульянової, незважаючи на те, що до цього вона танцями не займалася.

У шоу-балеті Даша заробляла 1,5 тисячі доларів на місяць, причому за цей час у неї і у її колег було лише два вихідних на місяць, а за один вечір довелося відпрацьовувати кілька шоу з десяти до другої ночі.

Дівчина підкреслила, що хоч і хворіла, але робота їй подобалася.

"Я відчула смак грошей, коли купила собі пуховик Moncler за 600 доларів. Для студентки це були гроші. І я подумала, як же кайфово не просити у кого гроші. Я зрозуміла, що я офігенна дівчина, яка може заробити собі на речі. Так я стала позбавлятися від попередніх відносин", - розповідає Даша.

Але навіть два роки зовнішність дівчини була не такою, якою її звикли бачити зараз. Порівняти Ульянову тоді і зараз можна на знімках, які вона показала в сторіс. Зараз Даша-зовсім інша людина.

Нагадаємо, раніше Ульянова розповідала, як змогла схуднути.

"Скинути зайве, як не дивно, виявилося досить-таки просто. Я відразу відмовилася від усього солодкого, мучного, смаженого. Загалом, про смажену картопельку, яку я могла собі дозволити в будь-який час, довелося забути. Скинувши кілька кілограмів, я почала активно займатися спортом. Це, до речі, помилка, так як після довгої перерви все потрібно робити поступово", - говорила дівчина.

Нагадавши, Ульянова з " Холостяка "з опухлими губами і без макіяжу показала справжню себе:" не треба боятися!"

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