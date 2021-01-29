Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова розповіла про особисте в Instagram

Даша вирішила влаштувати в Instagram вечір запитань і відповідей, публікуючи найцікавіше в розділі Сторі. Так, дівчина відповіла, що з головних принципів по життю може виділити три, серед яких будуть: щастя супроводжує сміливим; Хто, якщо не я?; Дорогу подужає той, хто йде. Після цього Даша поділилася більш пікантними деталями з життя.

Зокрема, не обійшлося без питань про таємного хлопця екс-холостячки і її схуднення.

За словами Даші, зараз у неї обранця немає, а зі своїм попереднім коханим вона розлучилася далеко від уваги фанатів. Що ж стосується підтримування себе у формі, то дівчина заявила про зміну режиму дня і як наслідок наборі ваги, тепер вона важить 61 кг, але її це ніяк не бентежить. Лише коли вона буде приходити в форму, то займеться схудненням знову.

Зазначимо, Дашу називають другою Волочковою, яка отримала скандальну славу за недоречні витівки в публічних місцях.

"Це фото заслуговує стрічки вдруге" - пише гімнастка.

Ось як реагують в мережі:

"Жан Клод Ван Даша👍 😂 🔥; Дааааша, на твої шпагати можна дивитися вічність, ще трохи і біжу на стрейчинг сама вже; бідний Макс , Слюнею напевно вдавився 😂; Максу чисто все одно, дитинко,у нього в триста разів краще дівчина,а Даші більше нічого показати, струм шпагат, а обличчя таке ж як і у всіх, особливого в ній 0; як сказала Бі макс; Вандам відпочиває!».

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