Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова едва не пострадала на улице

После истории с разбитым крылом автомобиля и травмой ноги победительница "Холостяка" Даша Ульянова снова едва не попала в опасную ситуацию и даже могла сильно пострадать. Об этом красотка рассказала в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.

Даша Ульянова призналась, что на одной из улиц ее подстерегала огромная опасность, которая могла привести к огромным проблемам и даже к гибели девушки. Конечно, с такой ситуации может оказаться каждый, поэтому Даша решила предупредить своих поклонников, на личном примере показав, что может случиться.

На фото, которое показала Ульянова, сфотографирован участок тротуара около одного из магазинов, где на нем лежали кусочки льда. Оказалось, что на красотку из "Холостяка", ставшей избранницей Макса Михайлюка, едва не свалилась ледяная сосулька, свисавшая с крыши дома. К счастью, Даша Ульянова избежала травм и, видимо, успела увернуться, но гибель могла быть всего в одном шаге от нее, поэтому девушка призвала фолловеров к осторожности на улицах в зимний период.

"Сегодня меня чуть не прибила сосулька. Будьте осторожны",- предупредила Даша Ульянова в Instagram Stories.

Напомним, что всего неделю назад с Дашей Ульяновой приключилось небольшое дорожно-транспортное происшествие, а поврежденный автомобиль девушка показала в своем Instagram, с грустью написав, что утро бывает разным. Чуть позже она обновила Stories, показав перебинтованную ногу и уколы, которые ей прописал врач. Победительница шоу "Холостяк" написала, что ужасно боится делать уколы и показала ампулу с лекарством и небольшой шприц.

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