Победительница шоу "Холостячка" Даша Ульянова показала, как проводит томные вечера
Свежие кадры красотка опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
Сперва украинская звезда устроила фотосессию в новой шубке, которую наконец доставили.
Победительница шоу "Холостячка" сделала несколько снимков в роскошном наряде, а от радости Ульянова даже выставила губки вперед.
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"Как я ее ждала", - подписала Даша Ульянова фото в Instagram Stories.
Дальше победительница шоу "Холостячка" показала, как она в компании своей маленькой собаки смотрит фильмы по телевизору.
Сперва Даша Ульянова сфокусировалась на своей главной гордости, выпятив ее. А потом показала, как у нее между ног сидит ее любимчик и целеустремленно смотрит в экран телевизора.
"У вас тоже собаки фильмы смотрят?", - задалась вопросом красотка и опубликовала голосование в микроблоге.
Ранее Даша Ульянова признавалась, что из-за смены режима дня она начала набирать вес.
«Сейчас никак не поддерживаю, соответственно и вешу 62 кг, но меня это никак не смущает. Когда и как начну готовиться, сразу увидите это в моих сторис», - откровенно рассказала девушка своим фанатам.
Однако, остается непонятным, почему один дополнительный килограмм смог вызвать у Ульяновой слезы.
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