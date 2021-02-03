Победительница шоу "Холостячка" Даша Ульянова показала, как проводит томные вечера

Свежие кадры красотка опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Сперва украинская звезда устроила фотосессию в новой шубке, которую наконец доставили.

Победительница шоу "Холостячка" сделала несколько снимков в роскошном наряде, а от радости Ульянова даже выставила губки вперед.

"Как я ее ждала", - подписала Даша Ульянова фото в Instagram Stories.

Дальше победительница шоу "Холостячка" показала, как она в компании своей маленькой собаки смотрит фильмы по телевизору.

Сперва Даша Ульянова сфокусировалась на своей главной гордости, выпятив ее. А потом показала, как у нее между ног сидит ее любимчик и целеустремленно смотрит в экран телевизора.

"У вас тоже собаки фильмы смотрят?", - задалась вопросом красотка и опубликовала голосование в микроблоге.

Ранее Даша Ульянова признавалась, что из-за смены режима дня она начала набирать вес.

«Сейчас никак не поддерживаю, соответственно и вешу 62 кг, но меня это никак не смущает. Когда и как начну готовиться, сразу увидите это в моих сторис», - откровенно рассказала девушка своим фанатам.

Однако, остается непонятным, почему один дополнительный килограмм смог вызвать у Ульяновой слезы.

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