Артистки показывают фигуры только в самых лучших дизайнерских нарядах

Ради привлечения внимания звезды худеют, меняют стиль и прическу, красятся и нередко переделывают себя до неузнаваемости. Тем не менее, каждое появление звезд на публике в новом образе не остается без внимания. Представляем топ-подборку стильных фото звезд в шелковых нарядах, которые покорили публику.

Тина Кароль недавно приняла участие в стильной фотосессии и примерила лишь шелковое белье и короткую юбку, чем удивила фанатов. Звезда редко меняет образ с классического на пикантный, поэтому преображение вышло очень удачным.

Ани Лорак часто любит показывать, как выглядит ее похудевшая фигура в модных платьях и дизайнерских костюмах. Поэтому образ красотки в черном пришелся фанатам по вкусу. Брючный костюм выгодно подчеркнул формы певицы.

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова в шелковом платье и корсете со шнуровкой спереди устроила страстную фотосессию и показала идеальные шпагаты. Образ роковой "Кармэн" получился настолько соблазнительным, что фото назвали одними из лучших кадров с Дашей.

Ксения Мишина после финала "Холостячки" снялась в чувственной фотосессии и показала всем идеальную и стройную фигуру. Артистка не только подчеркнула свои формы, но еще и смогла показать новую себя, после того, как наконец-то нашла свою любовь.

Кокетливая Надя Дорофеева в черном боди показала подтянутую фигуру во время "Танцев со звездами", где приняла участие в качестве приглашенной звезды. Девушка не стала скромничать и образ зайчика стал одним из самых запоминающихся образов Нади.

Стройная Светлана Лобода в нежно-розовом платье смогла подчеркнуть идеальную фигуру новым образом. Шелковый наряд не только подчеркнул привлекательность артистки, но и сделал образ обычно дерзкой и смелой Светланы более нежным и милым рядом со старшей дочерью.

Напомним, горячая Лобода сверкнула экстра-декольте, вскружив голову самым стойким: «Хочется бум- бум…».

Как сообщала Politeka, Лобода подогрела фантазии неприличным декольте, жаркие кадры: "Конфетка".

Также Politeka писала, что Лобода отбросила стыд и показала жаркие развлечения со звездными красавчиками: "Какой симпатюля..."