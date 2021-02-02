Украинская певица Светлана Лобода показала, как в откровенных нарядах проводит свои вечера
Короткие видеоролики появились в личном микроблоге в Instagram.
Так, Светлана Лобода записала видео на первом дне съемок шоу "Голос", который выходит на российском "1 канале".
Для съемок жаркая Светлана Лобдода выбрала блестящее платье с экстремальным декольте, благодаря которому пышный пюст звезды постоянно "светился" в кадре.
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Сперва в кадре появился российский рэпер Баста.
"Дорогие друзья, значит, первый день...Маэстро Василий, смотрите какой симпатюля", - заявила Лобода, наведя камеру на музыканта.
Далее она засняла довольного Егора Крида, который решил кардинально сменить прическу, и на голове у певца появились кудряшки.
"И мы продолжаем...", - добавила Светлана Лобода в конце второго ролика.
Недавно Светлана Лобода порадовала поклонников и выложила в соцсети волнительное селфи.
Она сняла себя на камеру смартфона снизу, похвалившись пышным бюстом в черном топе с нескромным бюстом.
Светлана завершила образ цепочкой на шее с массивной голубой бабочкой, а также нежный макияж с акцентом на чувственных глазах.
Напомним, что Лобода пооадовала снимком в белоснежном платье
Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля
Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе