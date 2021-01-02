Популярная украинская певица Светлана Лобода с новой прической стала похожей на Шакиру

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото со своих выступлений. Звезда предстала в очень необычном для себя образе. Она надела парик с длинными кучерявыми волосами, который пришелся ей к лицу. Из одежды на артистке был миниатюрный черный топик и юбка с завышенной талией. Лобода посветила своими упругостями в танце, сведя с ума своих поклонников.

«Огонь, страсть эмоции - это то, что видите со сцены вы. Многочасовой труд и бессонные ночи - это то, что проходим мы, чтобы радовать вас вновь и вновь. Но как бы ни был сложен этот путь, выходя на сцену и видя восторг в ваших глазах, другой судьбы я себе не желаю», - написала Лобода.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов и комплиментов. Не обошлось и без сравнений.

«Спасибо вам за ваш труд, за все что вы делаете для нас. Это бесценно», «Откровенный закос под Мадонну))», «Мы тоже очень соскучились...ждем момент, когда сможем танцевать вместе с Вами на большой сцене», «Света, ты невероятна!», «Вы наша муза», «Прям Шакира!», - пишут пользователи сети.

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