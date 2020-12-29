Відома українська співачка Світлана Лобода показала, як створювався її новий хіт
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, в якому показала, як проходив запис для її пісні «Молоко». На відео трохи втомлена Лобода пояснювала темношкірому вокалісту, як слід проспівати окремі моменти в її пісні. Співачка підкреслила, що хоче отримати в результаті. Вокаліст погодився з артисткою і почав співати.
"Процес створення пісні - це довга подорож по лабіринту, в якому тисячі шляхів і тільки один вихід. Для мене пісня як повітря, Якщо я її не відчуваю, я задихаюся. Іноді на творчі пошуки йдуть місяці і навіть роки", - зазначила співачка.
Вона розповіла, що її новий хіт "Молоко" створювала величезна команда, яка відчувала силу в цій пісні.
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У коментарях під постом залишили масу приємних відгуків.
"Світлана Сергіївна, спасибі за таку чудову, світлу пісню, а кліп окремий витвір мистецтва", "така хороша пісня, спасибі вам!", "Африканські мотиви прекрасні, молодець, що придумала і здійснила цю ідею", "До мурашок", «у вас все вийшло, кайф для вух», "цим повітрям хочеться дихати і дихати", - пишуть користувачі Мережі.
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