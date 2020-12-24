Популярна співачка Світлана Лобода поділилася чуттєвим танцем під свою нову пісню

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому записала танець, запропонувавши шанувальникам його повторити. Світлана була одягнена в джинси із завищеною талією і красиву чорну блузу з воланами. Волосся артистки було акуратно укладене.

"Танцюйте з нами, співайте з нами, надягайте красиві сукні і готуйтеся до зустрічі Нового року, не забуваючи знімати все це, розміщуючи в TikTok і Instagram з хештегом #moLOko», - підписала свій пост артистка, пообіцявши опублікувати найкрутіші танці у себе в мережі.

Всього за дві години пост Лободи зібрав понад 300 тисяч переглядів. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Яка ви красива і ніжні рухи Вам до лиця! І так ви нас підслуховуєте напевно, ми вже зрозуміли», "Боже які красиві руки"," Пісня супер. Світлана, ви найкраща", "така красива, така енергія прям виходить", "Світлана, що за танці??? Тебе Бузова покусала???» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода в новому кліпі постала в оригінальній сукні з розрізами. Красуня танцювала під іспанські мотиви, зводячи з розуму своїх шанувальників.

Нагадаємо, що Лобода після обтискань з Кіркоровим пустилася в танок в екстра-міні:"сумувати сьогодні недоречно".

Як повідомляла Politeka, спекотна Лобода приспустила чорну сукню, показавши справжню спокусу:"як можна не любити".

Також Politeka писала, що Лобода отримала удар в спину після втечі з концерту, пристрасті розпалюються: "до останнього не хотіли...”.