Популярная певица Светлана Лобода поделилась чувственным танцем под свою новую песню

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором записала танец, предложив поклонникам его повторить. Светлана была одета в джинсы с завышенной талией и красивую черную блузу с воланами. Волосы артистки были аккуратно уложены.

«Танцуйте с нами, пойте с нами, надевайте красивые платья и готовьтесь к встрече Нового года, не забывая снимать все это, размещая в TikTok и Instagram с хештегом #moLOko», - подписала свой пост артистка, пообещав опубликовать самые крутые танцы у себя в сети.

Всего за два часа пост Лободы собрал более 300 тысяч просмотров. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Какая Вы красивая и нежные движения Вам к лицу! И да Вы нас подслушиваете наверно, мы уже поняли», «Боже какие красивые руки», «Песня супер. Света, Вы лучшая», «Такая красивая, такая энергия прям исходит», «Света, что за танцы??? Тебя Бузова покусала???», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода в новом клипе предстала в оригинальном платье с разрезами. Красотка танцевала под испанские мотивы, сводя с ума своих поклонников.

Напомним, что Лобода после обжиманий с Киркоровым пустилась в пляс в экстра-мини: «Грустить сегодня некстати».

Как сообщала Politeka, знойная Лобода приспустила черное платье, показав настоящий соблазн: «Как можно не любить».

Также Politeka писала, что Лобода получила удар в спину после бегства с концерта, страсти накаляются: "До последнего не хотели...”.