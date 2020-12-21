Популярна співачка Світлана Лобода після прем'єри нового кліпу засвітилася в компанії поп-короля російської естради Філіпа Кіркорова

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька сторіс, на яких співала свою нову пісню «Молоко». Як відомо, днями Лобода випустила гучний кліп, знятий Аланом Бадоєвим. Зараз співачка активно просуває свою пісню.

Сьогодні Лобода відвідала радіо, де провела чат з шанувальниками. Красуня серйозно підготувалася до поїздки, надівши неймовірно красиве золотисте міні-плаття. Наряд підкреслив точену фігурку артистки, зробивши акцент на струнких ніжках. Волосся артистка залишила розпущеним, а образ доповнила брендовими туфлями і сумочкою.

На місці вона зустріла співака Філіпа Кіркорова, з яким влаштувала спільну фотосесію. Лобода притулилася до зоряного чоловіка і посміхалася.

Після красуня дала інтерв'ю, а потім і зовсім пустилася в танок, наспівуючи рядки зі своєї нової пісні:

"Вона говорила:"досить - сумувати сьогодні недоречно, Одягни гарну сукню-кольору молоко".

Раніше ми писали, що Світлана Лобода в новому кліпі забралася на стіл і влаштувала запальні танці. Красуня підняла поділ платтячка і сміливо запалювала на столі.

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