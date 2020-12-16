Популярна співачка Світлана Лобода постала у весільному вбранні
Відома артистка любить інтригувати своїх шанувальників, пише Politeka.net. Цей раз не став винятком.
У новому відео, яке зірка розмістила в Instagram, вона постала у фаті. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Світлана позувала за довгим столом з дівчатами, які всіляко вигиналися під музику. А поруч із зіркою танцювали ще дві дівчини.
Артистка посміхалася, її вигляд був спокійним. Красива фата, накинута на голову співачки розвивалася від рухів танцівниць.
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"Ти можеш бути щасливою і будеш обов'язково головне не втратити в очах вогонь 🕊 # moLOko", - написала Лобода.
Всього за п'ять хвилин пост зібрав майже 10 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Каааааайф 🔥❤️", " ВООООООООООУ🔥 🔥 🔥 як дочекатися Прем'єри?😍❤️!", "Нереальноооооо🔥❤️", "божечки, з завмиранням серця чекаємо цю прем'єру❤️😍 естетика кожного кадру", " Уффф🔥🔥🔥🔥", "😍😍😍Вау, нереально ❤️", " Як же мені цікаво, що буде !!😍 Максимально чекаю!!!!❤ ️ 🥳 ", "Тільки дивлячись тизер вашого кліпу можна відчути як по всьому тілу біжать мурашки😍 🙏", "Боже мій!!!це шалено красиво, дуже сильно чекаємо, це буде краще закінчення цього року", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода постала в компанії молодих дівчат. Цей кадр зроблений для нового кліпу на нову пісню артистки під назвою "Молоко". Відомо, що режисером відеороботи став відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Прем'єра відбудеться зовсім скоро - 18-го грудня.
Користувачі Мережі з нетерпінням чекають нової відеороботи.
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