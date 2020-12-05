Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая уже длительное время живет в России, показала себя на пляже
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лободы в соцсети.
Так, певица опубликовала в сторис несколько своих пляжных фото, на которых она демонстрирует свои длинные и стройные ноги.
Одна из фотографий обработана в черно-белых оттенках, а другую звезда оставила в цвете.
На первой фотографии Лобода позирует в черной шляпе и солнцезащитных очках. Также на ней черный купальник с пикантной цепочкой на поясе.
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На втором фото артистка уже сняла шляпу и держит ее в руках. Снимок сделан снизу, поэтому здесь можно четко увидеть, какие стройные и длинные ноги у Лободы.
Певица не указала, где были сделаны фотографии, однако, судя по пальмам на заднем плане, отдыхала она где-то за границей.
Ранее сообщалось, что Лобода покорила фанатов, согнувшись до неприличия в латексном наряде. Певица позирует лежа в латексном наряде, откровенно демонстрируя свои безупречные формы. Лободу это, как можно заметить, нисколько не смущает, о чем свидетельствуют ее "хищные" взгляды на камеру.
Напомним, что сочная Лобода в пикантном комбинезоне заставила говорить о себе: "Ногам нет конца и края".
Как сообщала Politeka, Лобода вся в белом показала своих подросших красавиц-дочерей: "по лицу Евочки видно, что...".
Также Politeka писала, что фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: "Светлана Сергеевна, полегче!".