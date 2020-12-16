Популярная певица Светлана Лобода предстала в свадебном наряде
Известная артистка любит интриговать своих поклонников, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением.
В новом видео, которое звезда разместила в Инстаграм, она предстала в фате. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Светлана позировала за длинным столом с девушками, которые всячески изгибались под музыку. А рядом со звездой танцевали еще две девушки.
Артистка улыбалась, ее вид был спокойным. Красивая фата, накинутая на голову певицы развивалась от движений танцовщиц.
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"Ты можешь быть счастливой и будешь обязательно главное не утратить в глазах огонь 🕊 #moLOko", - написала Лобода.
Всего за пять минут пост собрал почти 10 тысяч просмотров и много комментариев.
"Каааааайф 🔥❤️", "ВООООООООООУ🔥🔥🔥 Как дождаться премьеры?😍❤️!", "Нереальноооооо🔥❤️", "божечки, с замиранием сердца ждём эту премьеру❤️😍 эстетика каждого кадра", "Уффф🔥🔥🔥🔥", "😍😍😍Вау, нереально ❤️", " Как же мне интересно, что будет !!😍 Максимально жду!!!!❤️🥳", "Только смотря тизер Вашего клипа можно почувствовать как по всему телу бегут мурашки😍🙏", "Боже мой!!!это безумно красиво, очень сильно ждем, это будет лучшее окончание этого года🤞🏻", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода предстала в компании молодых девушек. Этот кадр сделан для нового клипа на новую песню артистки под названием "Молоко". Известно, что режиссером видеоработы стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Премьера состоится совсем скоро – 18-го декабря.
Пользователи сети с нетерпением ждут новой видеоработы.
Напомним, Светлана Лобода удивила откровением, показав себя до пластики и "ВИА Гры", редкое фото: "Хвостики и..."
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Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".