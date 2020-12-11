Популярная певица Светлана Лобода показала, как выглядела задолго до обретения славы и популярности

Как сообщает Politeka.net, звезда разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фотоколлаж, благодаря которому можно сравнить ее внешность сейчас и в детские годы. Маленькая Светлана запечатлена в голубой футболке с двумя хвостиками до плечей и пухлыми щечками, а взрослая позировала в темно-синей тунике с распущенными волосами.

"Большая lo. Маленькая lo", - подписала артистка изображение в сториз.

Черты лица исполнительницы с возрастом заметно изменились, особенно нос и скулы. Стоит добавить, СМИ неоднократно обвиняли Светлану Лободу, будто она делала пластические операции. Слухи и подозрения распространяются с тех пор, как девушка стала солисткой группы "ВИА Гра". Будучи от природы светловолосой, Лобода сначала перекрасилась в ярко-рыжий цвет, затем побывала брюнеткой, русой и, наконец, остановилась на образе блондинки.

Как замечают СМИ, губы Светланы становятся больше из года в год. Они также предполагают, что певица избавилась от пухлых щек при помощи процедуры удаления комков Биша, а инъекции ботокса и филлеров, якобы, сделали лицо более худым и рельефным. Как бы там ни было в действительности, сейчас Светлана выглядит очень привлекательно и завоевала любовь миллионов поклонников, как среди мужчин, так и среди женщин.

Напомним, искусительница Лобода обтянула свою роскошь черным латексом: "Невыносимо хороша".

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Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".