Популярную певицу Светлану Лободу выгнали с церемонии награждания "Золотой граммофон" и запретили выступать на концерте
Как стало известно Politeka.net, артистка поссорилась с организаторами из-за похожего номера другого участника программы, Представители "Русского радио", устроившего концерт, раскрыли детали скандала, передает "РБК-Украина".
Сообщалось, будто Светлана Лобода сама решила не выходить на сцену в России, однако организаторы озвучили журналистам другую версию:
"Мы отказали ей в присутствии на церемонии из-за непрофессионального поведения".
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Сама певица рассказала, что подготовила сложный номер с использованием ванны на сцене, а за час до начала узнала, что Мари Краймбери привезла такой же реквизит. Светлана пожаловалась, что две недели тренировалась с каскадерами и акробатами, заработала несколько синяков и ушибов, а потому не хотела, чтобы усилия были потрачены напрасно.
"Я узнаю, что за два номера до меня режиссер "Золотого граммофона" решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны и поставить его рядом с моим номером. Конечно, я попросила расставить эти номера хотя бы по программе", – заявила Лобода и добавила, что такой поступок весьма неважительный по отношению к зрителям.
На своей странице в соцсети "Инстаграм" исполниительница показала фрагмент того самого номера. В ролике Светлана Лобода вся мокрая вылезла из ванны в серебристом платье, а затем оперлась руками о край и сделала рискованный кувырок обратно в воду, сверкнув черными трусами.
"Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии «Золотой граммофон». Мы огромной командой 2 недели готовились к нашему выступлению. Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение", - отметила артистка в посте. - "К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счёты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу".
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