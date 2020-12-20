Відома співачка Світлана Лобода показала себе і розповіла про проблему

На кадрі Світлана сукня з відкритими плечима. На них можна побачити білі бретельки, які доповнили спокусливий образ красуні. Зірка залишила волосся розпущеним і вони закрили одне око співачки. Зірка сиділа і спокусливо вигнулася, хвалячись бездоганним чином для нового кліпу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У ніч з суботи на неділю на нашому YouTube каналі був видалений кліп #moLOko.

В даний час ми вирішили дану ситуацію і відео знаходиться в загальному доступі.

Наша служба безпеки розбирається з подією, за результатами, винні понесуть покарання", - підписала фото Лобода.

Алан Бадоєв, який займався кліпом, відразу написав коментар: "Амінь"

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви як Путін заговорили. Винні будуть покарані", " неймовірна дівчина!", "Не дає спокійно жити заздрісникам ця світла", " добре, що встигли подивитися!", "Жалко.... Кліп супер давно не отримувала від пісні і від кліпу такого задоволення", " ось чому, сьогодні хотіла слухати молоко. А там немає кліпу. Удачі Лобода".

Повідомлялося, що популярна співачка Світлана Лобода привітала шанувальників зі світлим зимовим святом.

Виконавиця сіла на різьблений дерев'яний "трон", посадивши з боків трьох дівчаток в білих сукнях, а ще дві дитини в схожих нарядах розташувалися на підлозі. У своєму контрастному одязі Лобода виглядає королевою разом з придворними фрейлінами.

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