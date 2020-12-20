Известная певица Светлана Лобода показала себя и рассказала о проблеме
На кадре Светлана платье с открытыми плечами. На них можно увидеть белые бретельки, которые дополнили соблазнительный образ красотки. Звезда оставила волосы распущенными и они закрыли один глаз певицы. Звезда сидела и соблазнительно выгнулась, хвастаясь безупречным образом для нового клипа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В ночь с субботы на воскресенье на нашем YouTube канале был удален клип #moLOko.
В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе.
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Наша служба безопасности разбирается с происшествием, по результатам, виновные понесут наказание", - подписала фото Лобода.
Алан Бадоев, который занимался клипом, сразу написал комментарий: "Аминь"
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вы как Путин заговорили. Виновные будут наказаны", "Невероятная девушка!", "Не дает спокойно жить завистникам эта Света", "Хорошо, что успели посмотреть!", "Жалко.... Клип супер давно не получала от песни и от клипа такого удовлетворения", "Вот почему, сегодня хотела слушать молоко. А там нет клипа. Удачи Лобода".
Сообщалось, что популярная певица Светлана Лобода поздравила поклонников со светлым зимним праздником.
Исполнительница села на резной деревянный "трон", посадив по бокам трех девочек в белых платьях, а еще два ребенка в похожих нарядах расположились на полу. В своей контрастной одежде Лобода выглядит королевой вместе с придворными фрейлинами.
Напомним, разгоряченная Лобода с задранным платьем устроила дерзкие танцы на столе
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