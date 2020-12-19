Популярная певица Светлана Лобода выложилась на полную для своего нового клипа

Как передает Politeka.net, клипмейкер и известный режиссер Алан Бадоев у себя в Инстаграм опубликовал серию фотографий из клипа «Молоко». На фото Лобода сидит за столом, после чего выскакивает на него и устраивает дикие танцы.

«Спасибо, говорю в ответ на вашу благодарность», - подписал фото Бадоев.

В комментариях стали обсуждать работу режиссера и хвалить его за прекрасный клип.

«Это просто шедевр», «Вы бесконечно талантливый, эстетика и красота в каждом вашем творении», «Алан, вы - талант», «Крутая работа», «Это очень красиво!», «Очень вкусное и красивое молоко. Когда в ваших работах присутствуют дети, это всегда супер особенные работы», «Безумно красиво и так подходит этой песне. Все до деталей», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Светлана Лобода в клипе выглядела очень привлекательно. Забравшись на стол артистка стала танцевать под зажигательную мелодию, задрав платье. Выглядело это зрелище чарующе.

Ранее мы писали, что Лобода не смогла выступить на церемонии награждения "Золотой граммофон". Артистка рассказала, что организаторы поставили похожий номер с другой артисткой рядом с номером Лободы, поэтому она отказалась выступать.

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

Как сообщала Politeka, роскошная Лобода стала невестой, неожиданное видео: "С замиранием сердца...".

Также Politeka писала, что кудрявая Лобода произвела фурор новым образом, устоять невозможно: «Держи меня крепче…».