Популярна українська співачка Світлана Лобода захопила шанувальників, показавшись в екстраміні для виступу
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"Почалися передноворічні свята", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода позує в екстра-міні в ліфті, ефектно згинаючись і розминаючись перед виступом.
"Улюблена ялинка«," Ух, ну ти й лялечка, світла!«, "бездоганно виглядаєш«,» чудовий образ, богиня наших сердець«,» як ялинка«,» такий прекрасний наряд«,» обожнюю твоє інтро", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода спантеличила несподіваним фото
"Хочу жити там, де тепло... завжди", - каже Світлана Лобода. У такі холодні дні, як сьогодні, ми її прекрасно розуміємо", - підписаний знімок.
Лобода зображена в смугастому чорно-білому купальнику. При цьому на нижній його частині утворилася дивна складка, яка збентежила користувачів мережі.
Пляжний образ артистка доповнила прикрасами й сонцезахисними окулярами, попри те, що сонце, судячи з усього вже давно село. На плечі вона накинула накидку з геометричним візерунком.
Нагадавши, спокусниця Лобода обтягнула свою розкіш чорним латексом:"нестерпно хороша".
Як повідомляла Politeka, Лобода млосно розкинула руки перед вікном, ледь не впустивши груди з глибокого декольте:"заворожує".
Також Politeka писала, що Лобода вразила наповал видом в чорному бікіні з пікантним ланцюжком: навіть на пляжі "тотал Блек".