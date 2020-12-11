Популярна українська співачка Світлана Лобода захопила шанувальників, показавшись в екстраміні для виступу

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Почалися передноворічні свята", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лобода позує в екстра-міні в ліфті, ефектно згинаючись і розминаючись перед виступом.

"Улюблена ялинка«," Ух, ну ти й лялечка, світла!«, "бездоганно виглядаєш«,» чудовий образ, богиня наших сердець«,» як ялинка«,» такий прекрасний наряд«,» обожнюю твоє інтро", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода спантеличила несподіваним фото

"Хочу жити там, де тепло... завжди", - каже Світлана Лобода. У такі холодні дні, як сьогодні, ми її прекрасно розуміємо", - підписаний знімок.

Лобода зображена в смугастому чорно-білому купальнику. При цьому на нижній його частині утворилася дивна складка, яка збентежила користувачів мережі.

Пляжний образ артистка доповнила прикрасами й сонцезахисними окулярами, попри те, що сонце, судячи з усього вже давно село. На плечі вона накинула накидку з геометричним візерунком.

Нагадавши, спокусниця Лобода обтягнула свою розкіш чорним латексом:"нестерпно хороша".

Як повідомляла Politeka, Лобода млосно розкинула руки перед вікном, ледь не впустивши груди з глибокого декольте:"заворожує".

Також Politeka писала, що Лобода вразила наповал видом в чорному бікіні з пікантним ланцюжком: навіть на пляжі "тотал Блек".