Популярная украинская певица Светлана Лобода восхитила поклонников, показавшись в экстра-мини для выступления
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
«Начались предновогодние праздники», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода позирует в экстра-мини в лифте, эффектно изгибаясь и разминаясь перед выступлением.
«Любимая елочка», «Ух, ну ты и куколка, Света!», «безупречно выглядишь», «великолепный образ, богиня наших сердец», «как елочка», «такой прекрасный наряд», «обожаю твое интро», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что певица Светлана Лобода озадачила неожиданным фото
«Хочу жить там, где тепло... всегда», — говорит Светлана Лобода. В такие холодные дни, как сегодня, мы ее прекрасно понимаем», - подписан снимок.
Лобода запечатлена в полосатом черно-белом купальнике. При этом на нижней его части образовалась странная складка, которая смутила пользователей Сети.
Пляжный образ артистка дополнила украшениями и солнцезащитными очками, несмотря на то, что солнце, судя по всему уже давно село. На плечи она набросила накидку с геометричесним узором.
Напомним, искусительница Лобода обтянула свою роскошь черным латексом: "Невыносимо хороша".
Как сообщала Politeka, Лобода томно раскинула руки перед окном, едва не выронив грудь из глубокого декольте: "Завораживает".
Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".