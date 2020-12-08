Певица Светлана Лобода озадачила неожиданным фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Viva Ukraine в Инстаграм.

«Хочу жить там, где тепло... всегда», — говорит Светлана Лобода. В такие холодные дни, как сегодня, мы ее прекрасно понимаем», - подписан снимок.

Лобода запечатлена в полосатом черно-белом купальнике. При этом на нижней его части образовалась странная складка, которая смутила пользователей Сети.

Пляжный образ артистка дополнила украшениями и солнцезащитными очками, несмотря на то, что слнце, судя по всему уже давно село. На плечи она набросила накидку с геометричесним узором.

«Что-то тут не так», «Ага как пенис выпирает», «Фото супер, как будто пенис выпирает между ногами», «Показалось», «Миссис самец», - пишут в комментариях.

Ранее Лобода позировала в черных латексных лосинах, обтянувших ее стройные ножки. Красиво смотрелись в такой ткани и упругие ягодицы - она просто невыносимо хороша.

Звезда на тонкую талию надела крупный поясок с блестящей пряжкой. Певица дополнила образ полусапожками на длинных каблуках.

Напомним, искусительница Лобода обтянула свою роскошь черным латексом: "Невыносимо хороша".

Как сообщала Politeka, Лобода томно раскинула руки перед окном, едва не выронив грудь из глубокого декольте: "Завораживает".

Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".