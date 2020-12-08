Певица Светлана Лобода озадачила неожиданным фото
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Viva Ukraine в Инстаграм.
«Хочу жить там, где тепло... всегда», — говорит Светлана Лобода. В такие холодные дни, как сегодня, мы ее прекрасно понимаем», - подписан снимок.
Лобода запечатлена в полосатом черно-белом купальнике. При этом на нижней его части образовалась странная складка, которая смутила пользователей Сети.
Пляжный образ артистка дополнила украшениями и солнцезащитными очками, несмотря на то, что слнце, судя по всему уже давно село. На плечи она набросила накидку с геометричесним узором.
«Дизель шоу» пошел по стопам «Квартал 95» и посягнул на святое для украинцев: «Хороши оба»
"Перевернутые авто, пробки и десятки аварий": Одесса переживает транспортный коллапс из-за гололеда, видео
Счастливый Горбунов похвастался семейной идиллией с Осадчей: «Намного лучше, чем в "Танцах" с Тиной»
Эпатажная Полякова без лишней скромности показала, как выглядит после бурной ночи: «Какое счастье»
«Что-то тут не так», «Ага как пенис выпирает», «Фото супер, как будто пенис выпирает между ногами», «Показалось», «Миссис самец», - пишут в комментариях.
Ранее Лобода позировала в черных латексных лосинах, обтянувших ее стройные ножки. Красиво смотрелись в такой ткани и упругие ягодицы - она просто невыносимо хороша.
Звезда на тонкую талию надела крупный поясок с блестящей пряжкой. Певица дополнила образ полусапожками на длинных каблуках.
Напомним, искусительница Лобода обтянула свою роскошь черным латексом: "Невыносимо хороша".
Как сообщала Politeka, Лобода томно раскинула руки перед окном, едва не выронив грудь из глубокого декольте: "Завораживает".
Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".