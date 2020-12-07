Популярная украинская певица Светлана Лобода покорила поклонником новым чувственным образом

Звезда, которая уже давно живет и работает в России, поделилась атмосферным фото в преддверии выпуска нового клипа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Инстаграм.

Как становится понятно из нового фото-тизера, в ближайшее время Лобода собирается порадовать поклонников новым музыкальным видео. На снимке она позирует в соответствующем образе.

Для фото Лобода выбрала оригинальное белое платье с множеством рюшей и очень глубоким декольте, из которого буквально вываливается грудь певицы.

Звезда позирует на фоне окна, томно раскинув руки в сторону. Вокруг нее в позе с вытянутой вверх рукой стоят девочки в белых платьях. Вся композиция выглядит очень эмоционально и загадочной.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее новый пост.

«У меня двойственное чувства, бояться или радоваться... но выглядит многообещающе», «не обложка, а картина к фантастической мелодраме», «Это должно быть что то особенное», «Это прекрасно вы как всегда прекрасны», «Обожглась о пламя твоих глаз и понеслась!», «Уже чувствуется что это будет бомба», «фрагмент из театральной сцены завораживает, надо сходить», «Шикарно просто супер!», «Так грандиозно стоите, просто вау», - пишут люди.

Напомним, искусительница Лобода обтянула свою роскошь черным латексом: "Невыносимо хороша".

Как сообщала Politeka, Лобода в купальнике засветила лишнее между ног, пикантное фото взбудоражило сеть.

Также Politeka писала, что Лобода сразила наповал видом в черном бикини с пикантной цепочкой: даже на пляже "тотал блэк".