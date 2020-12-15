Популярна співачка Світлана Лобода вразила неймовірно чуттєвим фото
Як пише Politeka.net, співачка поділилася кадром свого нового кліпу на сторінці в Instagram.
Лобода продовжує нагнітати інтригу навколо свого нового творіння.
Нещодавно 38-річна знаменитість поділилася в соцмережі свіжою фотографією, на якій вона зображена в компанії молодих дівчат. Цей кадр зроблений для нового кліпу на нову пісню Лободи під назвою "Молоко". Відомо, що режисером відеороботи став відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Прем'єра відбудеться зовсім скоро-18-го грудня.
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Тепер же артистка показала нове фото. Лобода відображена в обемной білій хутряній шубі. Волосся співачки накручені, що додає особливого шарму.
Лобода, яка зазвичай віддає перевагу зухвалим гарячим образам, на цей раз здивувала ніжністю.
"Тримай мене міцніше мама😍 Світлана Сергіївна як же це ніжно», «Вау яка ніжна», "ти неймовірна", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, в тегах до посту вказано Монатіка. Ймовірно артист також присутній в кліпі Лободи.
Прем'єра призначена на 18 грудня 2020 року.
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