Популярная певица Светлана Лобода восхитила невероятно чувственным фото
Как пишет Politeka.net, певица поделилась кадром своего нового клипа на странице в Инстаграм.
Лобода продолжает нагнетать интригу вокруг своего нового творения.
Недавно 38-летняя знаменитость поделилась в соцсети свежей фотографией, на которой она изображена в компании молодых девушек. Этот кадр сделан для нового клипа на новую песню Лободы под названием "Молоко". Известно, что режиссером видеоработы стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Премьера состоится совсем скоро – 18-го декабря.
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Теперь же артистка показал новое фото. Лобода запечатлена в обемной белой меховой шубе. Волосы певицы накручены, что добавляет особый шарм.
Лобода, которая обычно отдает предпочтение дерзким горячим образам, на этот раз удивила нежностью.
«Держи меня крепче мама😍 Светлана Сергеевна как же это нежно», «Вау какая нежная», «Ты невероятная», - пишут в комментариях.
Отметим, в тегах к посту указан Монатик. Вероятно артист также присутствует в клипе Лободы.
Премьера назначена на 18 декабря 2020 года.
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