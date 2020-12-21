Популярная певица Светлана Лобода после премьеры нового клипа засветилась в компании поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько сторис, на которых пела свою новую песню «Молоко». Как известно, на днях Лобода выпустила громкий клип, снятый Аланом Бадоевым. Сейчас певица активно продвигает свою песню.

Сегодня Лобода посетила радио, где провела чат с поклонниками. Красотка серьезно подготовилась к поездке, надев невероятно красивое золотистое мини-платье. Наряд подчеркнул точеную фигурку артистки, сделав акцент на стройных ножках. Волосы артистка оставила распущенными, а образ дополнила брендовыми туфлями и сумочкой.

На месте она встретила певца Филиппа Киркорова, с которым устроила совместную фотосессию. Лобода прижалась к звездному мужчине и улыбалась.

После красотка дала интервью, а затем и вовсе пустилась в пляс, напевая строчки из своей новой песни:

«Она говорила: "Хватит - Грустить сегодня некстати, Надень красивое платье -Цвета молоко».

Ранее мы писали, что Светлана Лобода в новом клипе забралась на стол и устроила зажигательные танцы. Красотка приподняла подол платьица и смело зажигала на столе.

Напомним, что роскошная Лобода стала невестой, неожиданное видео: "С замиранием сердца...".

Как сообщала Politeka, беда случилась у Лободы, звезда срочно обратилась к поклонникам: "Наша служба безопасности...".

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