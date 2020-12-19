Популярна співачка Світлана Лобода привітала шанувальників зі світлим зимовим святом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" опублікувала спільне фото з дівчатками, які взяли участь у зйомках її нового кліпу на пісню "ближче до світла". Сама артистка одягла коротке чорно-біле плаття з величезним декольте, крізь яке можна помітити чорний бюстгальтер. Світлана виставила напоказ свої стрункі ноги в туфельках на шнурках.

Виконавиця сіла на різьблений дерев'яний "трон", посадивши з боків трьох дівчаток в білих сукнях, а ще дві дитини в схожих нарядах розташувалися на підлозі. У своєму контрастному одязі Лобода виглядає королевою разом з придворними фрейлінами.

"Вітаю Вас зі світлим святом - Днем Святого Миколая Чудотворця. Нехай в кожен будинок сьогодні заходить енергія чудес. Давайте обіймемо близьких людей і скажемо їм на вушко заповітні слова - " Ти можеш бути щасливим і будеш обов'язково, головне не втратити в очах вогонь!",- підписала знімок співачка.

У коментарях користувачі Мережі зраділи такому яскравому привітанню і залишили багато теплих відгуків:

"Я завжди відгукуюся про тебе коротко: королева!!!!"; "Миколай Чудотворець оцінив декольте героїні️️"; " вас зі святом! 🤍 🙏 🏻 одягнемо сукню кольору молоко і не будемо сьогодні сумувати)"; " скоро ваша Сім'я буде виглядати саме так 😂 👍 👍 👍 зі святом всіх ! А Вас Світла з шикарною прем'єрою 👏"; "Світлана Сергіївна, спасибі Вам адже після виходу пісні я хочу всім говорити як я їх люблю 🙏🏽💋 Це таке світле почуття ❤️"; "У дітей вбрання красиві👍"; "Світлана Сергіївна 👏Ви як завжди чарівні 😍Красуня 👍"; "І вас спраздником чарівна леді..."; "Яка ж красива Світлана. З роками тільки гарнішає. І мені здається, що навіть коли світлі буде за 50, вона буде все так само прекрасна і чудова , як наприклад Джессіка Ленг".

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