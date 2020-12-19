Популярная певица Светлана Лобода поздравила поклонников со светлым зимним праздником

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" опубликовала совместное фото с девочками, которые приняли участие в съемках ее нового клипа на песню "Ближе к свету". Сама артистка надела короткое черно-белое платье с огромным декольте, сквозь которое можно заметить черный бюстгальтер. Светлана выставила напоказ свои стройные ноги в туфельках на шнурках.

Исполнительница села на резной деревянный "трон", посадив по бокам трех девочек в белых платьях, а еще два ребенка в похожих нарядах расположились на полу. В своей контрастной одежде Лобода выглядит королевой вместе с придворными фрейлинами.

"Поздравляю Вас со Светлым праздником - Днём Святого Николая Чудотворца. Пусть в каждый дом сегодня заходит энергия чудес. Давайте обнимем близких людей и скажем им на ушко заветные слова - "Ты можешь быть счастливым и будешь обязательно, главное не утратить в глазах огонь!", - подписала снимок певица.

В комментариях пользователи сети обрадовались такому яркому поздравлению и оставили много теплых отзывов:

"Я всегда отзываюсь о тебе кратко: королева!!!!"; "Николай Чудотворец оценил декольте героини 🤦🏻‍♀️"; "Вас с Праздником! 🤍🙏🏻 наденем платье цвета молоко и не будем сегодня грустить)"; "Скоро Ваша семья будет выглядеть именно так 😂👍👍👍 с праздником всех ! А Вас Света с шикарной премьерой 👏"; "Светлана Сергеевна, спасибо Вам ведь после выхода песни я хочу всем говорить как я их люблю 🙏🏽💋 Это такое светлое чувство ❤️"; "У детей наряды красивые👍"; "Светлана Сергеевна 👏Вы как всегда обворожительны 😍Красотка 👍"; "И вас спраздником обаятельная леди..."; "Какая же красивая Светлана. С годами только хорошеет. И мне кажется, что даже когда Свете будет за 50, она будет все так же прекрасна и восхитительна , как например Джессика Лэнг".

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