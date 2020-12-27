Українська співачка Світлана Лобода, яка вже довгий час виступає і живе в Росії, здивувала незвичним кольором волосся

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лободи в соцмережі.

Так, у сторіс Лободи з'явилось відео, на якому вона з рожевим волоссям сидить у кріслі свого стиліста. Щоправда, Лобода наклала на відео маску, і насправді, звісно, у рожевий колір вона не фарбувалась. Втім, артистка вирішила покепкувати з цього приводу.

"Що ти зробив з моїм волоссям, Костянтин? Ти ж перепалив мені все волосся, як же мені тепер жити? Поплила я в море", - сказала співачка.

Раніше повідомлялось, що 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію свіжих знімків, на яких постала в спокусливих образах зі свого нового кліпу на пісню "moLOko".

Так, спекотна блондинка спокусила пружними формами в чорній міні-сукні з "рваним" декольте і кокетливим розрізом внизу. На одному зі знімків красуня впритул присунулася до гітариста, блиснувши апетитною красою прямо перед його носом. Світлана застигла в танці, обхопивши талію руками і злегка розставивши ніжки. На ще одному фото Лобода збентежила неприродньою позою: дівчина, будучи на шпильках, сильно прогнулася назад - здавалося, що вона може ось-ось впасти.

Нагадаємо, Лобода отримала удар в спину після втечі з концерту, пристрасті розпалюються.

Також Politeka писала, що Лобода після обтискань з Кіркоровим пустилася в танок в екстра-міні.