Українська співачка Світлана Лобода, яка вже довгий час виступає і живе в Росії, здивувала незвичним кольором волосся
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лободи в соцмережі.
Так, у сторіс Лободи з'явилось відео, на якому вона з рожевим волоссям сидить у кріслі свого стиліста. Щоправда, Лобода наклала на відео маску, і насправді, звісно, у рожевий колір вона не фарбувалась. Втім, артистка вирішила покепкувати з цього приводу.
"Що ти зробив з моїм волоссям, Костянтин? Ти ж перепалив мені все волосся, як же мені тепер жити? Поплила я в море", - сказала співачка.
Сумська І Білик запалили в прямому ефірі, налякавши українців: "Просто капець, краще б вдома сиділа"
Яма з "Танців з зірками" ошелешив видом з густим волоссям, рідкісне фото: "жах, на себе не схожий"
Дивна дочка Анджеліни Джолі поголила волосся, приголомшивши різдвяним перевтіленням: як зараз виглядає Шайло
Біда з дитиною "танцюючого мільйонера", знадобилася ціла команда медиків: "Не треба народжувати, коли..."
Раніше повідомлялось, що 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію свіжих знімків, на яких постала в спокусливих образах зі свого нового кліпу на пісню "moLOko".
Так, спекотна блондинка спокусила пружними формами в чорній міні-сукні з "рваним" декольте і кокетливим розрізом внизу. На одному зі знімків красуня впритул присунулася до гітариста, блиснувши апетитною красою прямо перед його носом. Світлана застигла в танці, обхопивши талію руками і злегка розставивши ніжки. На ще одному фото Лобода збентежила неприродньою позою: дівчина, будучи на шпильках, сильно прогнулася назад - здавалося, що вона може ось-ось впасти.
Нагадаємо, Лобода отримала удар в спину після втечі з концерту, пристрасті розпалюються.
Також Politeka писала, що Лобода після обтискань з Кіркоровим пустилася в танок в екстра-міні.