Певица Светлана Лобода взбудоражила публику чувственными кадрами
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию свежих снимков, на которых предстала в соблазнительных образах из своего нового клипа на песню "moLOko".
Так, знойная блондинка искусила упругими формами в черном мини-платье с "рваным" декольте и кокетливым разрезом внизу. На одном из снимков красотка впритык придвинулась к гитаристу, блеснув аппетитной красотой прямо перед его носом. Светлана застыла в танце, обхватив талию руками и слегка расставив ножки.
На еще одном фото Лобода обескуражила неестественной позой: девушка, будучи на шпильках, сильно прогнулась назад - казалось, что она может вот-вот упасть. Ее мышцы заметно напряглись, а платье приспустилось, немного обнажив "запретный плод".
"Ребята, у меня вопрос к самым внимательным. Сколько маленьких девочек снималось в нашем клипе #moLOko? С первым правильно ответившим я проведу прямой эфир 👻 Жду ваши варианты 😍🕊", - загадала "ребус" певица.
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Пользователи кинулись отвечать, а также оставлять комплименты:
"Стройняшка😏"
"Какие у вас красивые руки!"
"Потрясная 😍 клип 🔥 песню уже до дыр затерла ❤️"
"Непредсказуемая!🔥"
"Вы обалденно красивы 😍😍, я хочу также"
"Последнее фото - вызываю экзорциста❗🤣🤣🤣"
Ранее мы сообщали, дерзкая Лобода кинула вызов поклонникам. Певица записала танец, предложив публике его повторить. Светлана была одета в джинсы с завышенной талией и красивую черную блузу с воланами. Волосы артистки были аккуратно уложены.
Напомним, Лобода получила удар в спину после бегства с концерта, страсти накаляются.
Как сообщала Politeka, Лобода в платье с вырезами на самых интересных местах забыла о скромности.
Также Politeka писала, что Лобода после обжиманий с Киркоровым пустилась в пляс в экстра-мини.