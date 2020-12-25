Певица Светлана Лобода взбудоражила публику чувственными кадрами

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию свежих снимков, на которых предстала в соблазнительных образах из своего нового клипа на песню "moLOko".

Так, знойная блондинка искусила упругими формами в черном мини-платье с "рваным" декольте и кокетливым разрезом внизу. На одном из снимков красотка впритык придвинулась к гитаристу, блеснув аппетитной красотой прямо перед его носом. Светлана застыла в танце, обхватив талию руками и слегка расставив ножки.

На еще одном фото Лобода обескуражила неестественной позой: девушка, будучи на шпильках, сильно прогнулась назад - казалось, что она может вот-вот упасть. Ее мышцы заметно напряглись, а платье приспустилось, немного обнажив "запретный плод".

"Ребята, у меня вопрос к самым внимательным. Сколько маленьких девочек снималось в нашем клипе #moLOko? С первым правильно ответившим я проведу прямой эфир 👻 Жду ваши варианты 😍🕊", - загадала "ребус" певица.

Пользователи кинулись отвечать, а также оставлять комплименты:

"Стройняшка😏"

"Какие у вас красивые руки!"

"Потрясная 😍 клип 🔥 песню уже до дыр затерла ❤️"

"Непредсказуемая!🔥"

"Вы обалденно красивы 😍😍, я хочу также"

"Последнее фото - вызываю экзорциста❗🤣🤣🤣"

Ранее мы сообщали, дерзкая Лобода кинула вызов поклонникам. Певица записала танец, предложив публике его повторить. Светлана была одета в джинсы с завышенной талией и красивую черную блузу с воланами. Волосы артистки были аккуратно уложены.

Напомним, Лобода получила удар в спину после бегства с концерта, страсти накаляются.

Как сообщала Politeka, Лобода в платье с вырезами на самых интересных местах забыла о скромности.

Также Politeka писала, что Лобода после обжиманий с Киркоровым пустилась в пляс в экстра-мини.