Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, впечатлила видом на новых селфи
Звезда вспомнила о родине в связи с продвижением своей новой песни. Об этом Лобода написала в новом посте в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«Наш трек #moLOko занял лидирующие строчки всех хит-парадов, потому самое время пройтись по радиостанциям родного Киева», - написала звезда.
Она действительно запланировала появление на нескольких украинских радиостанциях.
В дополнение к своему посту певица поделилась новыми селфи. На них она позирует в черном платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Дополнил образ звезды чувственный макияж, который сделал ее взгляд еще более томным.
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Поклонники Лободы пришли в восторг от новых снимков.
«Как можно не любить», «Бомбическая», «Обожаю вас», «Идеальная женщина», «Какая вы красивая, и ни пошлости, ни вульгарности, а просто красотка!», «Очаровательная леди», - пишут люди.
Напомним, недавно Лобода, номер которой должен был стать заключительным, внезапно отказалась выходить на сцену. Лобода и другая исполнительница Мари Краймбрери “не поделили” ванну.
Дело в том, что у обеих артисток в номерах был задействован этот предмет. Светлана не захотела “повторяться” и приняла решение вместе со своим продюсером Нателлой Крапивиной отказаться от выступления вовсе. Звезда обвинила организаторов в плохой подготовке концерта.
Напомним, Лобода получила удар в спину после бегства с концерта, страсти накаляются.
Как сообщала Politeka, Лобода в платье с вырезами на самых интересных местах забыла о скромности.
Также Politeka писала, что Лобода после обжиманий с Киркоровым пустилась в пляс в экстра-мини.