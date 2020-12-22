Украинская певица Светлана Лобода продолжает экспериментировать с образами для своих новых клипов

Совсем недавно популярная исполнительница рассказала о презентации новой композиции moLOko, а после представила яркий клип на нее. Режиссером музыкального видео выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, который сотрудничает с артисткой достаточно давно и успел поэкспериментировать с образами Светланы в предыдущем клипе и даже сделал звезду инопланетянкой.

В этот раз чувственный ролик раскрыл историю-драму разных семей, тогда как Светлана Лобода была в роли некого наблюдателя. Посылом видео стало то, даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда помогут родные и близкие люди.

Кадрами со съемок поделиться решили и сами фанаты, показав звезду в белом платье с вырезами на талии и впечатлившись ее перевоплощением.

«Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас! Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к свету», - писала раньше Светлана.

Мы также писали, что после фотосессии в купальниках Светлана Лобода решила вернуться к прежнему дерзкому образу.

На фото украинская звезда предстала перед поклонниками в ультракоротком платье белого цвета, которое дополнял нежный тренч. Нежности образу добавлял эффектный макияж и завитые "кудряшки".

Пользователям понравилась публикация:

"Такая красотка. Украшение для моды", "Вы самое идеальное событие, что происходило когда либо на земле", "Вы очень красивая, Светлана!", "Красотка", "Волшебная", "Лободуся, вы супер модница", "Замечательная фотография! Великолепная Светлана Лобода!", "Какие сапожки Светлана Сергеевна", "Богиня", "Прикид не хилый", "Идеальная всегда и везде", "Королева", "Вы у нас самая модная", - написали фанаты в комментариях под фотографием.

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