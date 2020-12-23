Певица Светлана Лобода вляпалась в громкий скандал, разругавшись с организаторами премии “Золотой Граммофон” Как известно, 38-летняя артистка, номер которой должен был стать заключительным, внезапно отказалась выходить на сцену. Лобода и другая исполнительница Мари Краймбрери “не поделили” ванну, пишет "Комсомольская правда".

Дело в том, что у обеих артисток в номерах был задействован этот предмет. Светлана не захотела “повторяться” и приняла решение вместе со своим продюсером Нателлой Крапивиной отказаться от выступления вовсе, обвинив организаторов “Золотого Граммофона” - “Русское Радио” - в некачественной подготовке концерта.

“Организаторы Церемонии «Золотой Граммофон» до последнего не хотели акцентировать внимание на том факте, что предложенный для юбилейного шоу номер Светланы Лободы является плагиатом, чтобы не нанести урон деловой репутации исполнительницы и её менеджменту”, - говорится в заявлении.