Певица Светлана Лобода вляпалась в громкий скандал, разругавшись с организаторами премии “Золотой Граммофон”
Как известно, 38-летняя артистка, номер которой должен был стать заключительным, внезапно отказалась выходить на сцену. Лобода и другая исполнительница Мари Краймбрери “не поделили” ванну, пишет "Комсомольская правда".
Дело в том, что у обеих артисток в номерах был задействован этот предмет. Светлана не захотела “повторяться” и приняла решение вместе со своим продюсером Нателлой Крапивиной отказаться от выступления вовсе, обвинив организаторов “Золотого Граммофона” - “Русское Радио” - в некачественной подготовке концерта.
После поднятой шумихи на “Русском Радио” дали официальный комментарий, в котором указывалось, что Крапивина знала за две недели о таком же реквизите в номере Краймбрери. Даже существует соответствующая переписка.
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“Организаторы Церемонии «Золотой Граммофон» до последнего не хотели акцентировать внимание на том факте, что предложенный для юбилейного шоу номер Светланы Лободы является плагиатом, чтобы не нанести урон деловой репутации исполнительницы и её менеджменту”, - говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, Лобода высказала свою точку зрения по поводу случившегося.
“Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение, - прокомментировала певица в Инстаграм. - К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счеты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу”.
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