Украинская певица Светлана Лобода, которая уже долгое время выступает и живет в России, удивила необычным цветом волос

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лободы в соцсети.

Так, в сторис Лободы появилось видео, на котором она с розовыми волосами сидит в кресле своего стилиста. Правда, Лобода наложила на видео маску, и на самом деле, конечно, в розовый цвет она не красилась. Впрочем, артистка решила пошутить по этому поводу.

"Что ты сделал с моими волосами, Константин? Ты же перепалил мне все волосы, как же мне теперь жить? Уплыла я в море", - сказала певица.

Ранее сообщалось, что 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Instagram серию свежих снимков, на которых предстала в соблазнительных образах из своего нового клипа на песню "moLOko".

Так, жаркая блондинка соблазнила упругими формами в черном мини-платье с "рваным" декольте и кокетливым разрезом внизу. На одном из снимков красавица вплотную придвинулась к гитаристу, блеснув аппетитной красотой прямо перед его носом. Светлана застыла в танце, обхватив талию руками и слегка расставив ножки. На еще одном фото Лобода смутила неестественной позой: девушка, будучи на шпильках, сильно прогнулась назад - казалось, что она может вот-вот упасть.

Напомним, Лобода получила удар в спину после побега с концерта, страсти накаляются.

Также Politeka писала, что Лобода после обжимок с Киркоровым пустилась в пляс в экстра-мини.