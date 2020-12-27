Співачка Світлана Лобода епатувала публіку пікантною витівкою

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, як розважається за лаштунками.

Дівчина постала в гримерці в оточенні своєї "свити", яка раз у раз миготіла на задньому тлі. Світлана була в одному з нарядів, в якому з'явилася в своєму новому кліпі на пісню "moLOko": чорній міні-сукні з "рваним" декольте, з якого "виринув" білий топ, облямований мереживом, та чорний ліфчик. Лобода безсоромно подражнила публіку соковитими принадами, показавши їх крупним планом.

Томна блондинка підспівувала під свою ж пісню, що доносилася з динаміків, граючи пальцями зі своїми білявим волоссям та зрідка погладжуючи рукою по грудях.

"Вона говорила: досить

Сумувати сьогодні не до речі

Одягни гарну сукню

Кольору молоко", - співала зірка.

Раніше ми повідомляли, Лобода показала найяскравіші сцени з нового кліпу в серії знімків, опублікованих в Instagram.

На одному з фото співачка збентежила неприродньою позою. Будучи на шпильках, зірка сильно прогнулася назад. Здавалося, що вона може ось-ось впасти. Її м'язи помітно напружилися, а плаття приспустилося, трохи оголивши "заборонений плід".

"Стройняшка😏"; "які у вас гарні руки!"; "Приголомшлива 😍 кліп 🔥 пісню вже до дірок затерла ❤️"; " непередбачувана!🔥 "; "Ви шалено красиві😍 😍, я хочу також"; "останнє фото - викликаю екзорциста ❗ 🤣 🤣 🤣", "Шикарний приємний подарунок під Новий Рік 🎄", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Лобода отримала удар в спину після втечі з концерту, пристрасті розпалюються.

Також Politeka писала, що Лобода після обтискань з Кіркоровим пустилася в танок в екстра-міні.