Певица Светлана Лобода эпатировала публику пикантной выходкой
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как развлекается за кулисами.
Девушка предстала в гримерке в окружении своей "свиты", то и дело мелькавшей на заднем фоне. Светлана была в одном из нарядов, в котором появилась в своем новом клипе на песню "moLOko": черном мини-платье с "рваным" декольте, из которого "вынырнул" белый топ, окаймленный кружевом, и черный лифчик. Лобода бесстыдно подразнила публику сочными прелестями, показав их крупным планом.
Томная блондинка подпевала под свою же песню, что доносилась из динамиков, играя пальцами со своими белокурыми волосами и изредка поглаживая рукой по груди.
"Она говорила: хватит
Грустить сегодня не кстати
Надень красивое платье
Цвета молоко", - пела звезда.
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Ранее мы сообщали, Лобода показала самые яркие сцены из нового клипа в серии снимков, опубликованных в Инстаграм.
На одном из фото певица обескуражила неестественной позой. Будучи на шпильках, звезда сильно прогнулась назад. Казалось, что она может вот-вот упасть. Ее мышцы заметно напряглись, а платье приспустилось, немного обнажив "запретный плод".
"Стройняшка😏"; "Какие у вас красивые руки!"; "Потрясная 😍 клип 🔥 песню уже до дыр затерла ❤️"; "Непредсказуемая!🔥"; "Вы обалденно красивы 😍😍, я хочу также"; "Последнее фото - вызываю экзорциста❗🤣🤣🤣", " Шикарный приятный подарок под Новый год 🎄", - отреагировали пользователи.
Напомним, Лобода получила удар в спину после бегства с концерта, страсти накаляются.
Также Politeka писала, что Лобода после обжиманий с Киркоровым пустилась в пляс в экстра-мини.