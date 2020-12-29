Известная украинская певица Светлана Лобода показала, как создавался ее новый хит

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, в котором показала, как проходила запись для ее песни «Молоко». На видео немного уставшая Лобода объясняла темнокожему вокалисту, как следует пропеть отдельные моменты в ее песне. Певица подчеркнула, что хочет получить в итоге. Вокалист согласился с артисткой и начал петь.

«Процесс создания песни - это долгое путешествие по лабиринту, в котором тысячи путей и только один выход. Для меня песня как воздух, если я ее не чувствую, я задыхаюсь. Иногда на творческие поиски уходят месяцы и даже годы», - отметила певица.

Она рассказала, что ее новый хит «Молоко» создавала огромная команда, которая чувствовала силу в этой песне.

В комментариях под постом оставили массу приятных отзывов.

«Светлана Сергеевна, спасибо за такую замечательную, светлую песню, а клип отдельное произведение искусства», «Такая хорошая песня, спасибо Вам!», «Африканские мотивы прекрасны, молодец, что придумала и осуществила эту идею», «До мурашек», «У вас все получилось, кайф для ушей», «Этим воздухом хочется дышать и дышать», - пишут пользователи сети.

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