Популярна українська співачка Світлана Лобода показала, як зустрічала Новий рік на російському "Вогнику" в яскраво-червоному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася кадрами свого ефектного виступу на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах зірка виконує свою нову пісню на новорічному "Вогнику" в привабливому образі. Так, для виступу Лобода вибрала довге червоне плаття з накидкою і візерунком з блискучого бісеру. Окрему увагу привертає велика вставка з напівпрозорої тканини на грудях і животі співачки.

"З 1 січня 2021!! Сумувати сьогодні недоречно", - написала Лобода в підписі до відео.

На кадрах зірка ефектно танцює під власний хіт, демонструючи свою майстерність. Такий виступ просто не міг залишити її шанувальників байдужими.

"Блін ось у Лободи найкрутіші концерти, я так хочу на одному з них побувати, так сильно хочу побачити Лободу", "дуже круто. І плюс, такі відточені руху", "Красиво і ніжно!", "Це було приголомшливо", "Шикарний виступ! Вчора не могла відірвати від вас очей, а зараз з великим задоволенням переглянула. Богиня! Супер!", "Неймовірно видовищно! Вище всяких похвал! Жести дуже красиво доповнюють слова і музику, так круто, як тільки у вас Світлана!", "Світочка, боже, Ти просто була шикарна! Твій такий бомбічний образ, вокал, танці.. проооосто очманіло! Так чекала твого виступу! Суупер", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік.

Як повідомляла Politeka, кокетлива Лобода спокусила "хижим" поглядом, гучне зізнання.

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