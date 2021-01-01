Популярная украинская певица Светлана Лобода показала, как встречала Новый год на российском «Огоньке» в ярко-красном наряде

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась кадрами своего эффектного выступления на своей странице в Инстаграм.

На кадрах звезда исполняет свою новую песню на новогоднем «Огоньке» в притягательном образе. Так, для выступления Лобода выбрала длинное красное платье с накидкой и узором из сверкающего бисера. Отдельное внимание привлекает большая вставка из полупрозрачной ткани на груди и животе певицы.

«С 1 января 2021!! Грустить сегодня некстати», - написала Лобода в подписи к видео.

На кадрах звезда эффектно танцует под собственный хит, демонстрируя свое мастерство. Такое выступление просто не могло оставить ее поклонников равнодушными.

«Блин вот у Лободы самые крутые концерты, я так хочу на одном из них побывать, так сильно хочу увидеть Лободу», «Очень круто. И плюс, такие отточенные движения», «Красиво и нежно!», «Это было потрясающе», «Шикарное выступление! Вчера не могла оторвать от Вас глаз, а сейчас с большим удовольствием пересмотрела. Богиня! Супер!», «Невероятно зрелищно! Выше всяких похвал! Жесты очень красиво дополняют слова и музыку, так круто, как только у вас Светлана!», «Светочка, боже, ты просто была шикарна! Твой такой бомбический образ, вокал, танцы.. проооосто обалдеенно! Так ждала твоего выступления! Суупер», - пишут люди.

Напомним, Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год.

Как сообщала Politeka, кокетливая Лобода соблазнила «хищным» взглядом, громкое признание.

Также Politeka писала, что уставшая Лобода показала закулисье съемок, раскрыв секрет о новой песне.