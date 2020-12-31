Певица Светлана Лобода умилила публику уютными снимками - идиллия во всем
Как передает Politekа.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала вместе со своими дочерьми: 9-летней Евангелиной и двухлетней Тильдой.
Светлана появилась на кадрах в коротком белоснежном платье с длинными рукавами, дополнив лук жемчужной нитью на шее. Малышки были в домашних костюмах. Ева с афрокосичками и мини-шапкой Санта Клауса, а ее сестричка с милым высоким хвостиком, торчащим, как антеннка.
Все трое собрались у большого окна, любуясь видом и выглядывая, где же тот добрый бородатый старик, который разносит подарки.
"ждём Новый Год 🕊 Оооооочень ждём 👻❤️", - подписала снимки Лобода.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, поздравляя певицу и ее дочерей с наступающим Новым годом:
"У младшенькой это первый более-менее осмысленный Новый год))"
"от такого нежного фото, завеяло теплом 😍 с Наступающим праздником, Светлана Сергеевна. пусть Вы и Ваши замечательные детки будут всегда счастливы! ❤️🙏🏼"
"Нежность 😍❤️"
"Кто-то может мне обьяснить, почему второй дочечки не показывают лица, с рождения?! Что не так?!"
"все дома - растянутая футболка и треники. Лобода - жемчуг и белоснежное платье с цепями. обожаю ❤️"
Ранее мы сообщали, Светлана с необычной пышной прической и в белой шубке с черными пятнами пообещала поклонникам небольшой новогодний концерт.
"А тем временем, “moLOko” собрал более 5 млн просмотров в YouTube, - похвасталась артистка. - Лучший подарок для меня - ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021-м не снижать градус…"
Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».
Как сообщала Politeka, роскошная Лобода стала невестой, неожиданное видео: "С замиранием сердца...".