Певица Светлана Лобода умилила публику уютными снимками - идиллия во всем

Как передает Politekа.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала вместе со своими дочерьми: 9-летней Евангелиной и двухлетней Тильдой.

Светлана появилась на кадрах в коротком белоснежном платье с длинными рукавами, дополнив лук жемчужной нитью на шее. Малышки были в домашних костюмах. Ева с афрокосичками и мини-шапкой Санта Клауса, а ее сестричка с милым высоким хвостиком, торчащим, как антеннка.

Все трое собрались у большого окна, любуясь видом и выглядывая, где же тот добрый бородатый старик, который разносит подарки.

"ждём Новый Год 🕊 Оооооочень ждём 👻❤️", - подписала снимки Лобода.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, поздравляя певицу и ее дочерей с наступающим Новым годом:

"У младшенькой это первый более-менее осмысленный Новый год))"

"от такого нежного фото, завеяло теплом 😍 с Наступающим праздником, Светлана Сергеевна. пусть Вы и Ваши замечательные детки будут всегда счастливы! ❤️🙏🏼"

"Нежность 😍❤️"

"Кто-то может мне обьяснить, почему второй дочечки не показывают лица, с рождения?! Что не так?!"

"все дома - растянутая футболка и треники. Лобода - жемчуг и белоснежное платье с цепями. обожаю ❤️"

Ранее мы сообщали, Светлана с необычной пышной прической и в белой шубке с черными пятнами пообещала поклонникам небольшой новогодний концерт.

"А тем временем, “moLOko” собрал более 5 млн просмотров в YouTube, - похвасталась артистка. - Лучший подарок для меня - ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021-м не снижать градус…"

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

Как сообщала Politeka, роскошная Лобода стала невестой, неожиданное видео: "С замиранием сердца...".