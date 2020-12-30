Популярная украинская певица Светлана Лобода покорила фанатов нежным образом, показавшись на улице в белой шубе
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Готовлю для вас небольшой новогодний концерт. А тем временем, “moLOko” собрал более 5 млн просмотров в YouTube. Лучший подарок для меня - ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021-м не снижать градус…» - говорится в сообщении.
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Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода позирует в белой шубе посреди улицы, покорив фанатов нежным взглядом.
«Красивая и нежная», «я заскриню эту красоту», «жду с нетерпением», «Обещаю не снижать градус – интересно. Что же нас ждет?», «Звездная Дива!», «пушистые волосы – просто шик и блеск», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что певица Светлана Лобода выложилась на полную для своего нового клипа
Клипмейкер и известный режиссер Алан Бадоев у себя в Инстаграм опубликовал серию фотографий из клипа «Молоко». На фото Лобода сидит за столом, после чего выскакивает на него и устраивает дикие танцы.
Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».
Как сообщала Politeka, роскошная Лобода стала невестой, неожиданное видео: "С замиранием сердца...".
Также Politeka писала, что кудрявая Лобода произвела фурор новым образом, устоять невозможно: «Держи меня крепче…».