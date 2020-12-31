Співачка Світлана Лобода розчулила публіку затишними знімками - ідилія у всьому

Як передає Politekа.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала разом зі своїми дочками: 9-річною Євангеліною та дворічною Тільдою.

Світлана з'явилася на кадрах у короткій білосніжній сукні з довгими рукавами, доповнивши лук перловою ниткою на шиї. Дівчатка були в домашніх костюмах. Єва з афрокосичками та міні-шапкою Санта Клауса, а її сестричка з милим високим хвостиком, що стирчав, як антеннка.

Всі троє зібралися біля великого вікна, милуючись видом та виглядаючи, де ж той добрий бородатий старець, який розносить подарунки.

"чекаємо Новий Рік 🕊 Дуууууже чекаємо 👻❤️", - підписала знімки Лобода.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, вітаючи співачку і її дочок з наступаючим Новим роком:

"У молодшенької це перший більш-менш осмислений Новий Рік))"

"від такого ніжного фото, завіяло теплом 😍 з наступаючим святом, Світлана Сергіївна. нехай ви і ваші чудові дітки будуть завжди щасливі! ❤️🙏🏼"

"Ніжність 😍❤️"

"Хтось може мені пояснити, чому другої донечки не показують обличчя, з народження?! Що не так?!"

"всі вдома - розтягнута футболка й треники. Лобода - перли та білосніжне плаття з ланцюгами. обожнюю❤️"

Раніше ми повідомляли, Світлана з незвичайною пишною зачіскою і в білій шубці з чорними плямами пообіцяла шанувальникам невеликий новорічний концерт.

"А тим часом, "moLOko" зібрав понад 5 млн переглядів в YouTube, - похвалилася артистка. - Найкращий подарунок для мене - ваш захват від цієї роботи. Обіцяю, в 2021-му не знижувати градус…"

Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в» колючому "міні-сукні:»як ялинка".

Як повідомляла Politeka, розкішна Лобода стала нареченою, несподіване відео: "із завмиранням серця...".