Співачка Світлана Лобода розчулила публіку затишними знімками - ідилія у всьому
Як передає Politekа.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала разом зі своїми дочками: 9-річною Євангеліною та дворічною Тільдою.
Світлана з'явилася на кадрах у короткій білосніжній сукні з довгими рукавами, доповнивши лук перловою ниткою на шиї. Дівчатка були в домашніх костюмах. Єва з афрокосичками та міні-шапкою Санта Клауса, а її сестричка з милим високим хвостиком, що стирчав, як антеннка.
Всі троє зібралися біля великого вікна, милуючись видом та виглядаючи, де ж той добрий бородатий старець, який розносить подарунки.
"чекаємо Новий Рік 🕊 Дуууууже чекаємо 👻❤️", - підписала знімки Лобода.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, вітаючи співачку і її дочок з наступаючим Новим роком:
"У молодшенької це перший більш-менш осмислений Новий Рік))"
"від такого ніжного фото, завіяло теплом 😍 з наступаючим святом, Світлана Сергіївна. нехай ви і ваші чудові дітки будуть завжди щасливі! ❤️🙏🏼"
"Ніжність 😍❤️"
"Хтось може мені пояснити, чому другої донечки не показують обличчя, з народження?! Що не так?!"
"всі вдома - розтягнута футболка й треники. Лобода - перли та білосніжне плаття з ланцюгами. обожнюю❤️"
Раніше ми повідомляли, Світлана з незвичайною пишною зачіскою і в білій шубці з чорними плямами пообіцяла шанувальникам невеликий новорічний концерт.
"А тим часом, "moLOko" зібрав понад 5 млн переглядів в YouTube, - похвалилася артистка. - Найкращий подарунок для мене - ваш захват від цієї роботи. Обіцяю, в 2021-му не знижувати градус…"
Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в» колючому "міні-сукні:»як ялинка".
Як повідомляла Politeka, розкішна Лобода стала нареченою, несподіване відео: "із завмиранням серця...".