Популярная украинская певица Светлана Лобода сразила выступлением со своей новой песней на радио
Светлана Лобода показала несколько дней назад в своем новом клипе семейную драму. Композиция под названием «moLOko» создана, чтобы показать необычный мотив, ранее который Светлана еще не обыгрывала в своих работах.
В сюжете нового ролика артистки была показана семейная драма, которая приводит девушку в тюрьму. Свои чувства героини ролика выражают с помощью ярких танцев.
О новом клипе и самой работе артистка также рассказала на радио, где дала небольшое интервью и исполнила саму песню.
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«Даже если сейчас тебе немного грустно и одиноко, музыка всегда подскажет путь к свету, новой жизни и новым эмоциям, которые обязательно станут положительными», - отметила певица ранее.
В чувственном и нежном образе Светлана покорила и удивила публику, ведь непривычно длинные кудрявые локоны контрастировали с выбором наряда. Певица посетила радиошоу в черном миди-платье с бретелькой на одно плечо и с массивными украшениями. Благодаря приталенному верху Светлане удалось также подчеркнуть свою стройную фигуру, что также отметили в сети.
«Умница! Этот тембр...обожаю тебя! 🤩🤩🤩; Красотка! Всегда все красиво, одни Хиты!!! 🔥👌; Проигрыш на гитаре удивительно похож на проигрыш из песни Рианы; Красиво 😍🔥; Лучшая🔥; По-моему, это очень конкретный закос под Джей Ло! Ритмы, прическа, элементы костюма, движения...; Почти все артисты и певцы в 2020 , от скуки переборщили с пластикой».
Также Светлана Лобода покорила фанатов нежным образом, показавшись на улице в белой шубе.
«Готовлю для вас небольшой новогодний концерт. А тем временем, “moLOko” собрал более 5 млн просмотров в YouTube. Лучший подарок для меня - ваш восторг от этой работы. Обещаю, в 2021-м не снижать градус…» - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Лобода позирует в белой шубе посреди улицы, покорив фанатов нежным взглядом.
Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».
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