Известная певица Светлана Лобода впечатлила эффектным образом на съемках российского шоу "Голос. Дети"
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала короткое видео, на котором похвасталась своим невероятно красивым костюмом. Для съемок в талант-шоу Лобода выбрала блестящий черный комбинезон с экстремальным декольте. Волосы эффектная блондинка оставила распущенными. Широкий пояс подчеркнул осиную талию звезды.
Лобода крутилась возле тренерского кресла, показывая себя во всей красе. В комментариях под постом красотке оставили массу приятных слов.
«Эффектно, ЛобоДушечка. Скооооро начнётся жара. Мама Света вернулась», «Блин, как же я скучаю, снова сегодня пересматривала видео с тех самых крутых моментов и концертов, где вместе с Вами зажигала», «Идеальный наставник», «Мы очень ждём! Будем болеть за вашу команду! Вы лучшая наставница», «хочется бум- бум…», - пишут пользователи сети.
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Как известно, в 2019 году Лобода впервые стала наставником на российской версии шоу «Голос. Дети». В этом году, судя по всему, с артисткой продлили контракт.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода поразила идеальной внешностью на новом фото. Певице сделали необычный макияж, который не оставил равнодушными ее поклонников.
Напомним, что Лобода в махровом халате ошеломила новой внешностью после чистки и признанием: "Кукла Маша".
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