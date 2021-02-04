Известная певица Светлана Лобода впечатлила эффектным образом на съемках российского шоу "Голос. Дети"

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала короткое видео, на котором похвасталась своим невероятно красивым костюмом. Для съемок в талант-шоу Лобода выбрала блестящий черный комбинезон с экстремальным декольте. Волосы эффектная блондинка оставила распущенными. Широкий пояс подчеркнул осиную талию звезды.

Лобода крутилась возле тренерского кресла, показывая себя во всей красе. В комментариях под постом красотке оставили массу приятных слов.

«Эффектно, ЛобоДушечка. Скооооро начнётся жара. Мама Света вернулась», «Блин, как же я скучаю, снова сегодня пересматривала видео с тех самых крутых моментов и концертов, где вместе с Вами зажигала», «Идеальный наставник», «Мы очень ждём! Будем болеть за вашу команду! Вы лучшая наставница», «хочется бум- бум…», - пишут пользователи сети.

Как известно, в 2019 году Лобода впервые стала наставником на российской версии шоу «Голос. Дети». В этом году, судя по всему, с артисткой продлили контракт.

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