Українська співачка Світлана Лобода показала, як у відвертих вбраннях проводить свої вечори

Короткі відеоролики з'явилися в особистому мікроблозі в Instagram.

Так, Світлана Лобода записала відео на першому дні зйомок шоу "Голос", який виходить на російському "1 каналі".

Для зйомок спекотна Світлана Лобдода вибрала блискучу сукню з екстремальним декольте, завдяки якій пишний пюст зірки постійно "світився" в кадрі.

Спершу в кадрі з'явився російський репер Баста.

"Дорогі друзі, значить, перший день...Маестро Василь, дивіться який симпатюля", - заявила Лобода, навівши камеру на музиканта.

Далі вона зняла задоволеного Єгора Кріда, який вирішив кардинально змінити зачіску, і на голові у співака з'явилися кучерики.

"І ми продовжуємо...",- додала Світлана Лобода в кінці другого ролика.

Нещодавно Світлана Лобода порадувала шанувальників і виклала в соцмережі хвилююче селфі.

Вона зняла себе на камеру смартфона знизу, похвалившись пишним бюстом в чорному топі з нескромним бюстом.

Світлана завершила образ ланцюжком на шиї з масивним блакитним метеликом, а також ніжний макіяж з акцентом на чуттєвих очах.

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