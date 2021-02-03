Популярна співачка Світлана Лобода показала, як її чепурять перед зйомками одного з проектів

Артистка приваблює шанувальників не тільки своїм шикарним голосом, але також зачаровує гарячими образами, передає Politeka.net.

Красуня вміє вигідно підкреслити достоїнства фігури і зовнішності в цілому.

Цього разу Світлана опублікувала в сторіс, як її готують до зйомок шоу "Голос. Діти", яке знімається в Росії.

Співачка позувала у блискучому костюмі з глибоким декольте. Талію підкреслив великий пояс. Ймовірно, зірка вирішила не надягати ліфчик.

У такому вигляді Світлана позувала в кріслі, в той час, як над нею працювали гримери і стилісти.

Фахівці водили кистями по обличчю красуні, а також укладали волосся.

Тим часом знаменита блондинка дивилася в камеру, посміхаючись.

Також Світлана пила напій зі своєї чорної склянки. Вона поводила головою, і в одному з кадрів послала повітряний поцілунок глядачам - просто цукерка.

Відео не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, Лобода отримала багато приємних повідомлень в особистому листуванні.

Зазначимо, Світлана Лобода повернулася в проект "Голос. Діти" з метою допомогти маленьким талантам почати свій зоряний шлях.

Варто відзначити, що артистка покинула шоу у 2019 році після скандалу з дочкою співачки Алсу, Микеллы Абрамової. Зірка була наставницею останньої.

Так, у квітні 2019 року глядачі стали звинувачувати організаторів шоу у фальсифікації голосів. Люди не повірили в перемогу Мікелли.

Після цього компанія Group-IB виявила факт накрутки голосів глядачів на користь Абрамової.

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