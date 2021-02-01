Известная певица Светлана Лобода восхитила эффектным образом и заявила о возвращении на шоу "Голос"

Светлана Лобода решила вернуться в известный проект "Голос. Дети" несмотря на скандальную историю, которой завершилось ее участие в этом шоу. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram, дополнив публикацию красивым портретным снимком, пишет Politeka.net.

На снимке Светлана Лобода поразила идеальной внешностью. Певица стоит перед камерой в черном бархатном пиджаке с синим отливом, скрестив руки на груди, и смотрит вперед глубоким взглядом. Темные выразительные глаза звезды подчеркнуты тенями коричневых оттенков и выразительными стрелками, а брови были идеально уложены волос к волоску в две выразительные дуги.

Отдельного внимания заслуживает прическа Лободы: светлые локоны мягкими волнами спадали на плечи, обрамляя лицо и подчеркивая идеальную кожу звезды. А пухлые губки были подведены мягкой помадой естественного тона.

Образ Светланы Лободы напомнил фанатам о певице Zivert, сходство с которой нашли некоторые подписчики. Кроме того, фолловеры были восхищены внешностью своей фаворитки и засыпали ее лестными комментариями.

"Похожа на Зиверт", "Красивая", "Лучшая", " Нереально красивая", "Красавица", "Какая красивая, обожаю тебя, Света",- написали поклонники.

Своей публикацией Светлана Лобода обрадовала многих ее поклонников, ведь она заявила о том, что вернется в новый сезон шоу "Голос. Дети" после долгих и настойчивых просьб снова занять кресло наставника.

"За последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!

Я возвращаюсь в "ГОЛОС", чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Чтобы вместе с ними творить и создавать, запускать их, словно маленькие ракеты, в необъятный космический мир музыки",- написала Лобода.

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