Жена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала себя и красоток-дочерей на радость фанатам

Снимок знаменитость разместила у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka

Анжелика Ревва активно делится со своими поклонниками яркими пляжными снимками экзотического отдыха посреди зимы, на которых не забывает продемонстрировать свою фигуру во всей красе.

Однако в этот раз, она решила показать, что не только ее щедро наградила матушка-природа отменными данными, а также ее подрастающих дочерей – 13-летнюю Алису и 7-летнюю Амели.

Мама с дочками позируют на скалах в купальниках. У всех стройная фигура, длинные ноги, ровный загар и миловидные улыбки на лице.

Для фотосессии Анжелика и Алиса выбрали черные слитные купальники, а малышка Амели розовый раздельный.

"Мои бусинки", - написала супруга Пирожкова.

Поклонники восхитились красотой семейства Александра Реввы, многие одарили их комплиментами. Надо отметить, что в числе тех, кому понравилось фото была попо-звезда Светлана Лобода.

"У Вас такие прекрасные девочки❤️ красавицы 😍как и их мама 💕на лице улыбка ))) Спасибо, что дарите своим подписчикам такие эмоции 😍❤️🔥☀️👏🌹🌹", " Раскрасавицы 🔥", "Куколки", "Лапочки такие! Любимые наши❤️😍", " Какое счастье, быть в обьятиях друг друга!", "Модели растут",- пишут в сети.

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